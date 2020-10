Piemonte: 9,6 milioni di euro per le aziende agricole

Con una dotazione finanziaria di oltre 9,6 milioni di euro, l, per sostenere le aziende agricole che allevanoTramite emanazione del bando regionale la misura 21.1.1, a seconda dei settori e delle caratteristiche aziendali.“Attraverso la Misura 21 diamo un aiuto concreto, condiviso con il tavolo verde, a quei comparti dell’agroalimentare particolarmente colpiti dalla crisi determinata dal Covid– sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa - I fondi stanziati sono a sostegno delle aziende che allevano bovini da carne, del comparto florovivaistico e degli apicoltori piemontesi per garantire la continuità delle loro attività economiche”.Nel mese di Aprile 2020 l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha avviato l’iter di modifica al Psr 2014-2020 del Piemonte, come prevede il Regolamento dell’Unione Europea che disciplina i Programmi di sviluppo rurale, per introdurre la nuova misura 21,dalla crisi di Covid-19.