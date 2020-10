Dpcm: 'Non accolte le richieste delle Regioni'

"Il Governo ha approvato il nuovo Dpcm. Siamo consapevoli che era necessario un inasprimento delle misure, perché i numeri del contagio purtroppo lo richiedevano. Ma sono molto preoccupato del fatto che le istanze che come Regioni abbiamo difeso in due giorni di confronto,".Così il presidente della Regione Alberto Cirio commenta il nuovo decreto firmato dal presidente Conte: "- prosegue Cirio - Il Governo ha annunciato indennizzi. Bene, purché siano risorse immediate, certe e reali,con il Bonus Piemonte".Il governatore annuncia che "stiamo studiando ed approfondendo tutte le nuove disposizioni del Dpcm per applicarle almeglio, mentreUna raccomandazione mi permetto di rivolgerla a tutti: mettiamo sempre la mascherina e seguiamo le regole del distanziamento sociale. Facciamolo per noi, ma ancheper la sicurezza di tutti".