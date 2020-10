Covid: 'Urge allestire un'area modulare di degenza extra ospedaliera'

“L'andamento esponenziale della curva epidemica è preoccupante. La crescita del numero di ricoveri ospedalieriChe gli ospedali siano prossimi al collasso è testimoniato dallache hanno crescente difficoltà a ricoverare nei reparti di degenza”.L'allarme è lanciato dasindacati che rappresentano medici dirigenti e infermieri.“La tendenza a saturare rapidamente le risorse umane ed i posti letto, la riduzione dell'assistenza per i pazienti Covid negativi, per dirottamento di risorse ed energie su Covid positivi, impongono scelta rapide e decise – specificano – Pertanto Anaao Assomed Piemonte e NurSind Piemonte congiuntamente chiedonocon letti di Terapia Intensiva e Subintensiva. Si suggerisce di valutare l’area Lingotto Fiere, già fornita di dotazioni, spazi, ampia accessibilità e vicinanza alla Città della Salute o rivalutare le Officine Grandi Riparazioni (Ogr). Sarà inoltreda indirizzare al sito individuato”.Nella fase 1 si era deciso, per le stesse ragioni, “di aprire i letti alle Ogr, poi chiusi dopo soli 100 giorni.(Container modular Hospital) come quelli usati in Francia – propongono Rivetti e Coppolella - A nostro avviso è urgente, mentre si cerca in parallelo di organizzare un'adeguata risposta territoriale, che in questi mesi avrebbe dovuto essere predisposta, creare posti letto per assistere i malati. Purtroppo la colpevole carenza di medici ed infermieri,turni che dovranno essere adeguatamente retribuiti. Abbiamo chiesto più volte, nei mesi estivi, aggiornamenti su come la Regione e le Aziende si stessero preparando in particolare per predisporre posti letto e reclutare personale.”.