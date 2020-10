Stop alle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado

Da lunedì 2 novembre lezioni sospese nelle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione Alberto Cirio, in considerazione dei dati di crescita dei contagi. Sarà attuata la didattica a distanza, con modalità demandate agli istituti scolastici.Per gli alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado, è raccomandato l'uso della mascherina.Altro importante provvedimento contenuto nell'ordinanza odierna: per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza della Regione è consentito un coefficiente di riempimento dei posti non superiore al 50%.I dipendenti dell'ente Regione Piemonte utilizzeranno il lavoro agile, cioè lo smart warking, nella misura del 75%. Le altre amministrazioni pubbliche piemontesi sono invitate a usare il lavoro agile nella percentuale più alta possibile.Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 24 novembre.