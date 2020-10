E' stata montata la tenda vicino all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, che sarà utile per migliorare la gestione dei pazienti, fino ad un massimo di 20 unità. I lavori sono stati realizzati dal Reggimento Artiglieria a Cavallo della Brigata Alpina Taurinense.E' una tenda riscaldata (12x8 metri) a struttura pneumatica in PVC, dotata di 3 moduli con altezza massima di 4,15 metri distanziati da paleria in alluminio.