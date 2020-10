Covid, la Regione chiede aiuto alle case di cura private

La Regione Piemonte ha raggiunto un accordo con le case di cura private accreditate che manifestino la disponibilità a diventare strutture Covid dedicate, oppure che si mettano a disposizione per praticare prestazioni urgenti e tempo-dipendenti a supporto degli ospedali. Alle strutture private che aderiranno alla proposta verrà riconosciuto, oltre al valore della prestazione, anche un rimborso degli oneri sostenuti per la funzione Covid-19. E’ prevista anche la possibilità per le case di cura private accreditate e contrattualizzate che diventano Covid dedicate, di trasferire l’attività ordinaria, in tutto o in parte, presso altre strutture autorizzate, accreditate e non. In Piemonte i posti letto nelle strutture private accreditate sono circa 4.500.