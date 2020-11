Auto dei giocatori dell'Engas danneggiate

Brutta sorpresa per alcuni giocatori e dirigenti della squadra di Serie A2 dell'Engas Hockey Vercelli che si sono ritrovati le macchine danneggiate nel parcheggio del PalaPregnolato. Avevano lasciato le vetture nel piazzale Domenicale prima di salire sul pullman per recarsi a Trissino per il match di campionato. Al ritorno l'amaro "regalo"."La società tutta e i tifosi, quelli veri - si legge in una nota della società presieduta da Gianni Torazzo - esprimono massima solidarietà e vicinanza a dirigenti e giocatori, le cui auto sono state vigliaccamente danneggiate".