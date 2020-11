Trino: 'Noi sindaci siamo allo stremo'

"Sono snervato, stremato, non ne posso più,".E’che, come tutti i suoi colleghi, vive direttamente la situazione sul territorio."Giustamente la gente che attende notizie sui propri tamponi, su come si deve comportare, sul perché nessuno li ha ancora contattati,e sul motivo per cui non si trovano i tamponi rapidi da nessuna parte, cerca informazioni dal sindaco – afferma Pane -qualcuno non viene nemmeno contattato. Mi spiace molto non poterli aiutare, la piattaforma non è mai aggiornata correttamente e spesso non funziona.Da parte mia, con la mia amministrazione e il gruppo dell’unità di crisi, ho lottato ogni giorno per le mascherine, per i test sierologici, per chiarire le mille e più norme che ci vengono proposte con continua frequenza, provando a interpretarle e renderle comprensibili ai cittadini. Ho lottato insieme a tante altre persone per tenere al sicuro e garantire a tutti i servizi indispensabili.Possibile che in tutti questi mesi nessuno sia stato in grado di supportare l’attività del Sisp, del tracciamento e di migliorare la rete sanitaria territoriale?".Pane sottolinea: "C’è disorganizzazione. Possibile che l’unica soluzione per chi ci governa sia il lockdown? Di chiudere e limitare le libertà delle persone?".Il sindaco parla poi dei numeri: "In Cina per nove positivi hanno eseguito tamponi a tappeto con risultati in 48 ore, ma c’è chi non crede ai dati cinesi. Ci fidiamo invece dei nostri numeri italiani? I dati forniti giornalmente non sono mai esatti perché i nuovi positivi non si riferiscono al giorno stesso ma a giorni prima. Ci sono discrepanze enormi. B. Se vogliamo affrontare seriamente questa emergenza, bisogna potenziare la sanità negli ospedali e sul territorio. C’è gente che può essere tranquillamente seguita a casa.Bisogna avere il coraggio di ammettere le proprie carenze e non sempre e solo incolpare la gente del mancato rispetto delle norme da seguire".Martedì Pane: "Non gliele ho mandate a dire, sono stato duro con lui. Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro Roberto Speranza, a Cirio e al suo assessore alla sanità Luigi Icardi,Ha compreso e si è attivato per cercare la risoluzione di vari piccoli problemi che secondo me ostacolano il lavoro di medici, infermieri, personale amministrativo, mettendo in difficoltà famiglie e aziende".