Il Piemonte propone una tassa sulle grandi piattaforme online

di e-commerce e raddoppiarla fino al 30% per quelli maturati durante l'emergenza Covid-19, ma ancheQuesta in sintesi la proposta della Regione Piemonte“per garantire condizioni di parità commerciale tra i colossi delle vendite on line e i negozi penalizzati durante la pandemia”.Il Piemonte propone anche la creazione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale far confluire il gettito delle maggiori entrate“La ratio è semplice, ovvero far partire tutti dallo stesso punto,anche grazie al fatto che i negozi erano chiusi a causa del Covid” spiega il presidente della Regione Alberto Cirio.“Si è creata una distorsione della libertà di concorrenza e dell’equilibrio del mercato – aggiunge Cirio - Mentrecontro i circa 700 milioni previsti con l'aliquota attuale al 3%. Chiediamo che i ricavi della Web Tax Covid, colpiti duramente dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.”.La legge proposta dal Piemonte ha. In questo modo la Regione punta a garantire un sostegno alle attività commerciali colpite dalle chiusure, ma anche a chi è rimasto aperto danneggiato, però, dalla contrazione del mercato.La Giunta ha annunciato anche l’avvio dal 1° dicembre fino a marzo 2021 di una campagna di comunicazione - attraverso spot tv e radio, redazionali e affissioni -“Vogliamo tenere le luci accese di tante attività – afferma l’assessore al Commercio, Vittoria Poggio - vogliamo tenere vivo il nostro tessuto produttivo che ha un valore attrattivo anche per il turismo.. Utilizzeremo dei testimonial per sensibilizzare i consumatori a fare acquisiti nei negozi tradizionali dove troviamo rapporti umani e di relazione che fanno bene alle persone”.“Non sappiamo quando arriveranno le ricadute del Recovery Plan – aggiunge l’assessore ai Rapporti col Consiglio e agli Affari Legali, Maurizio Marrone - maInizieremo presto con tutti i gruppi consiliari l'approfondimento necessario per arrivare a una approvazione che ci confermi prima Regione in Italia a presentare questo stimolo al Parlamento nazionale. Basta vantaggi per i giganti del web a discapito del nostro interesse nazionale e territoriale”.“Questa proposta vuole dare un segnale forte di attenzione ai nostri negozi che più di altri stanno pagando per il lockdown - precisa il vicepresidente Fabio Carosso -.che sono la linfa delle nostre comunità e che spesso sono riconosciute come eccellenze della Regione”.