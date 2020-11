All'Upo tornano le lezioni 'in presenza'

L'Università del Piemonte OrientaleDopo la decisione del Governo di cambiare colore della Regione nella classificazione del rischio epidemiologico, facendola diventare arancione, "il Comitato Regionale di Coordinamento del Piemonte ha deciso di conformarsi alle indicazioni ministeriali e- fanno sapere da Upo - Le attività didattiche".L'Upo ha disposto di dar luogo alle. La riapertura è fissata per mercoledì 2 dicembre."Rimane la possibilità per le studentesse e gli studenti del primo anno, come è avvenuto nel mese di ottobre", concludono da Upo.