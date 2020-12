Piemonte, scuola: accordo per un progetto di educazione alimentare

Dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte prende vita uno strumento innovativo,E’ stato infatti siglato, tra l’Assessorato Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, l’accordo per la realizzazione delesso ha lo scopo di mettere in atto una serie di iniziative di comunicazione volte a promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili nell’ambito della ristorazione collettiva ed è finanziato dal Fondo per le mense scolastiche biologiche.“L’accordo che abbiamo siglato avrà due obiettivi principali, da sempre caratterizzanti l’attività delle Camere di commercio:nell’ambito della ristorazione collettiva”, commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.“Grazie a questo accordopartendo dalle nostre scuole – sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa – Attraverso azioni di educazione alimentare portiamo a conoscenza dei più giovani i prodotti di qualità frutto del lavoro dei nostri agricoltori,”.Le principali attività previste dall’accordo, valido per il triennio 2020-2022, sono:la predisposizione di materiale informativo erivolta alle stazioni appaltanti il servizio di ristorazione scolastica;la predisposizione diper favorire e incentivare il consumo di prodotti biologici nelle mense scolastiche;l’attuazione di unavolta a far inserire nei Pof le attività di visita presso le fattorie didattiche e lo svolgimento di incontri informativi;la creazione di uno