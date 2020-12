Vercelli: buono spesa per le famiglie con figli minorenni

È questa l’iniziativa, denominata “A Natale fai il Buono!” in vista delle feste natalizie. L’Amministrazione ha stanziato 200 mila euro per supportare i cittadini e le piccole imprese del territorio:"In questo momento così complicato volevamo dare un aiuto alle famiglie e al commercio, così da poter dare un respiro alle attività e un alleggerimento ai nostri cittadini - spiega il sindaco Andrea Corsaro -Non si potrà spendere nei centri commerciali: "È un progetto dedicato esclusivamente agli esercizi locali. Per il resto non ci sono limiti di prodotti acquistabili:".Della cifra stanziata dal Comunee al budget iniziale messo a disposizione dall’Amministrazione per questa iniziativaSettimanalmente le donazioni verranno girate all’Ufficio Commercio del Comune, che a sua volta le trasformerà in buoni. "- precisa il sindaco - Un componente della famiglia dovrà rivolgersi al Comune per richiedere il suo bonus. Servirà solamente inviare una dichiarazione, senza nessun reddito Isee o altro requisito.Vogliamo dare aiuti concreti e nel modo più diretto possibile per cercare di risollevare l’economia cittadina".Nell’iniziativa sono coinvolte le associazioni di categoria,. L’obiettivo, ambizioso, del progetto è quelloLa speranza è di innescare un effetto a catena che riesca a coinvolgere anche le donazioni di privati che possano sostenere la comunità, dando la possibilità in un periodo complicato di poter dare respiro anche alle attività del territorio e proseguire il progetto anche dopo le feste natalizie."Siamo decisamente soddisfatti di questa iniziativa - esordisce Antonio Bisceglia, presidente di Ascom - Bisogna trovare il modo di fare squadra in questo momento complicato. L’aiuto del Comune è un segnale importante, si tratta di un progettoAnche se le cifre possono sembrare piccole, in realtà si tratta di un grande supporto. La speranza è che ci possa essere una risposta anche da parte di privati che possano sostenere il progetto"."L’intento è quello di sostenere tutte le famiglie con figli - rimarca Germana Fiorentino, direttore di Confesercenti - L’obiettivo è quello di rilanciare i consumi e questo buono spesa è sicuramente un segnale di rilievo. Il Comune ha già dimostrato in passato di essere al fianco delle attività con diverse iniziative e questa è un ulteriore atto di vicinanza.".Soddisfatto anche Marco Pasquino, vicedirettore di Cna Piemonte Nord: "Si tratta di una sinergia molto importante. Spero che questo tipo di iniziative venga replicato anche in panorami più grandi di Vercelli. Lavorare in questo modo, con unità di intenti, è sicuramente la strada giusta e risolverebbe molti problemi anche a livello nazionale.La volontà di sostenere sia i cittadini che le attività è un punto di partenza fondamentale. Questa - aggiunge - è la direzione in cui si deve andare per poter uscire da questo tunnel che sembra infinito"."Acquistare in ambito locale, sviluppando l’economia circolare è il nostro dogma - spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - L’aiuto dell’Amministrazione in tal caso è lodevole e duplice: cercare di sostenere la comunità e gli esercizi del territorio. Stiamo attraversando un momento davvero complicato ed è dovere di tutti intervenire e cercare di salvaguardare le risorse delle città e dei paesi.che ci darebbe la possibilità di uscire da questo periodo buio".