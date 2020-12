Piemonte: 'Una rivoluzione per l'assistenza sanitaria'

".E' quella descritta nell’informativa dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi svolta in Quarta Commissione,Icardi l’ha definita “una pietra miliare per l’assistenza e la medicina del territorio” e tra le altre cose, prevede anche“In linea con le raccomandazioni dell’Ocse – ha proseguito Icardi –favorire la sostenibilità del sistema e migliorare la qualità delle cure attraverso nuovi modelli organizzativi e il potenziamento e la valutazione del capitale umano”.Tra le principali novità – illustrate da Icardi con il coordinatore del Gruppo di lavoro per il miglioramento dell’organizzazione sanitaria in Piemonte Ferruccio Fazio e il direttore generale della Sanità Fabio Aimar – nuovi sistemi di monitoraggio sul funzionamento degli strumenti che vengono messi in campoe migliore accessibilità alle prestazioni attraverso la medicina di rete soprattutto nelle aree più disagiate attraverso l’istituzione di una Azienda Zero che sul modello di quella attivata in Veneto, sia sovraordinata rispetto ad Asl e Aso e coordini gli interventi”.Al presidente Stecco, che ha aperto il dibattito, l’assessore ha risposto che “”.