De Santis vicepresidente regionale Uncem

L’UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che raggruppa i Comuni interamente e parzialmente montani, le Comunità montane e le Unioni di Comuni montani, ha una nuova giunta in cui il Canavese ha espresso il vicepresidente regionale, Igor De Santis, sindaco di Ingria.“Ringrazio il presidente Colombero e il Piemonte per la fiducia – ha dichiarato il neo vicepresidente – in un momento in cui le terre alte sono escluse da una visione politica governativa occorre lavorare con gli enti locali e con la Regione per consolidare un sistema montagna che abbia una identità e quindi una sola voce”.