Università del Piemonte Orientale: maratona accademica per Djalali

il medico iraniano-svedese condannato a morte dalle istituzioni del suo paese per spionaggio,"Djalali, la Vrije Universiteit di Bruxelles e il Karolinska Institutet di Stoccolma., spiegano da Upo.L’Upo da tempo si batte da tempo affinché la giustizia venga ristabilita eIn questo momento, in cui il filo di speranza pare recidersi,dell’Upo (https://www.youtube.com/channel/UCBPWtp2U_5-qwuAW9XmY3eA)fino al termine degli interventi."Nel momento in cui scriviamo hanno già aderito 101 relatori, provenienti da Italia, Argentina, Australia, Belgio, Canada, Colombia, Etiopia, Francia, Giappone, India, Irlanda, Israele, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera - fanno sapere da Upo -Seguire l’evento anche per poco è l’atto concreto che ognuno può attuare per dimostrare la propria solidarietà per Ahmad e s