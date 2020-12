Stroppiana: addio a Pino Lupolo

La comunità di Stroppiana perde una cara e amata persona.. È stato il 'deus ex machina' della squadra di calcio amatoriale del paese (Los Nimalos) che ha sempre recitato un ruolo di primo piano nel campionato del Centro sportivo italiano. Pino era benvoluto da tutti.. Molti i messaggi che giungono via social che testimoniano l'affetto per Lupolo.