Nuova nomina per Alessandro Stecco

è stato nominato nuovo, e membro del Dipartimento Nazionale. “Sono davvero contento per la nomina, che mi darà modo di entrare dentro le principali questioni universitarie, sia piemontesi che nazionali, e di dare spero un contributo significativo, in un momento in cui Università e Ricerca- commenta Stecco - Ringrazio per la fiducia l’onorevole, Capogruppo della Lega alla Camera, che nella sua veste di Segretario della Lega in Piemonte mi ha affidato questo incarico”.Consigliere Regionale della Lega e Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, Alessandro Stecco aggiunge: “Mi appresto ad affrontare la nuova sfida con grande determinazione, nella consapevolezza che, che occorre valorizzare al meglio. Sono già in contatto con il Professor Aurelio Tommasetti, Coordinatore del Dipartimento Nazionale della Lega per l’Università e la Ricerca, già Rettore dell’Università di Salerno: sono certo che sapremo fare un importante lavoro di squadra, e naturalmente cercherò di mettere sempre in primo piano le esigenze e le potenzialità del sistema universitario piemontese”.Stecco, 50 anni, laureato in Medicina e Chirurgia,è specializzato in Radiodiagnostica e Scienza delle immagini e in Neurologia, e dal 2011 Responsabile della Struttura semplice di Neuroradiologia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Maggiore della Carità” di Novara prima dell'impegno in Regione Piemonte. Professore associato in Radiologia presso Università del Piemonte Orientale dal maggio 2018, è stato direttore della Scuola di specializzazione in Radiologia dell’Università del Piemonte Orientale dal dicembre dello stesso anno.