Cerutti: le richieste del Pd all'Amministrazione comunale

Sullo stabilimento cittadino della Cerutti paiono non esserci spiragli per una riapertura, così iper favorire una possibile riconversione dell’area.Il Pd inoltre annuncia la discussione del tema direttamente insede di Regione Piemonte. L’impianto vercellese della Officine Meccaniche è chiuso da mesi. L’attività del Gruppo Cerutti, la newco nata in estate per rilanciare il marchio dopo la crisi economica che aveva fermato la produzione, infatti è stata concentrata a Casale Monferrato.Per questo il Pd (che a giugno aveva sostenuto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulla questione) chiede all’amministrazione comunaleanticipando poi l’intenzione di discuterne anche in Regione."Il 4 dicembre abbiamo protocollato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale se si stia attivando per pubblicizzare il bando regionale 'Contratto di insediamento', che favorisce l’interesse e lo sviluppo di investimenti imprenditoriale in Piemonte e", dicono i dem di Vercelli. "Ci stiamo attivando tramite il nostro consigliere regionale Domenico Rossi così che il tema venga posto anche direttamente in Regione", aggiungono.Intanto il filantropoper i dipendenti Cerutti in difficoltà economica. Al momento gli esclusi sono in cassa integrazione, che scadrà a gennaio e per la quale i sindacati sono al lavoro per ottenere una proroga. Olmo aveva dichiarato di avere pronti 50.000 euro per la costituzione del fondo, chiedendo però supporto al Comune per la gestione dei soldi in base alle varie esigenze famigliari e non ledere la privacy delle maestranze. Il Cavaliere della Repubblica, visto il prolungarsi dell’iter, di cui si parla dall’estate,