«In questo momento doloroso ci uniamo al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Fiorenzo Alfieri, che ha incarnato un’epoca all’interno della storia di Torino. È una perdita per la politica, ma anche per il mondo culturale al quale ha dedicato buona parte della sua vita con impegno e con grandi competenze».Così il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio, dopo la scomparsa del professor Fiorenzo Alfieri, per 25 anni assessore del Comune di Torino.