Pallet: 'Vercelli come la terra dei fuochi'

, e le associazioni ambientaliste del Vercellese non mollano la presa sulla fabbrica dei pallet proposta da Asm Vercelli per la zona industriale del capoluogo.Il rappresentante pentastellato, nonostante sia riuscito a raccogliere all’interno dell’amministrazioneper discutere del progetto prima della Conferenza dei servizi in programma il 21 dicembre, ha infatti pubblicato un report redatto con il supporto dell’epidemiologo Valerio Gennaro; il rapporto contiene i dati degli ultimi anni relativi ai tassi di mortalità della popolazione.Catricalà e gli ambientalisti inoltre hanno organizzato un incontro pubblicoin videoconferenza di sensibilizzazione sul tema, che si terrà venerdì 18 dicembre.Il piano di Asm prevede un insediamento per la produzione annua di 750.000 pallets pressati e 135.000 metri cubi di blocks derivanti da materiale legnoso, in via Cesare Libano. La Conferenza dei servizi prosegue da mesi e la Provincia di Vercelli, ente cui spetterà la parola definitiva sul piano,Il tavolo tecnico discuterà delle controdeduzioni presentate dall’azienda proponente dopo l’esito dell’ultima riunione di ottobre, nella quale era emersa la possibilità di impatto odorigeno dell’attività.Non è però solo la “puzza” a preoccupare gli scettici del sito,Asm infatti è una partecipata al 40% del Comune, che coprirebbe quindi parte dei 40.000.000 di euro di investimento. Catricalà ha tentato di raccogliere le firme utili per convocare un Consiglio straordinario monotematico da svolgere prima del 21 dicembre, nel quale votare l’atto d’indirizzo presentato insieme a Voltiamo Pagina e a SiAmo Vercelli,"Purtroppo non siamo riusciti a trovare la settima firma per poter chiedere un Consiglio straordinario,, ha commentato l’esponente Cinque Stelle.Per fare comunque pressione sul tema e coinvolgere l’opinione pubblica, Catricalà e le associazioni ambientaliste del territorio hanno organizzato un incontro online che potrà essere seguito dalla cittadinanza.L’appuntamento è per venerdì e il canale web sarà comunicato nei prossimi giorni. Le tematiche del dibattito saranno l’ambiente e la salute della città di Vercelli: oltre alle forze politiche di opposizione parteciperannoCatricalà inoltre ha diffuso un report, stilato con l’aiuto di Gennaro. "L’insediamento di nuovi impianti è certamente importante, ma in questo periodo più che mai si è capito quanto di gran lunga più importante sia la salvaguardia della nostra salute che dell’ambiente", scrive il consigliere comunale.Nel rapporto si legge che "in Piemonte il tasso standardizzato di mortalità (indicatore che confronta i valori di mortalità tra periodi e realtà territoriali diversi per struttura di età delle popolazioni residenti, ndr) su 10.000 abitanti e di 87,53. Se si confronta il dato con le province piemontesi, salta subito all’occhio che: il tasso totale per generi è infatti 95,67. Da evidenziare come questo valore sia, di poco superiore (99,8)., il cui valore si attesta a 101,83".Catricalà specifica che "la fonte è Istat e i dati si riferiscono al 2017. Ida dati del Comune di Vercelli".