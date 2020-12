Distratto dai capricci della figlia investe un uomo sulle strisce pedonali

Probabilmente distratto dalla figlia piccola in auto,, un serravallese di 38 anni,ieri, domenica 13 dicembre,. Per questo, l'automobilista è stato denunciatoLa vicenda: ieri a Serravalle Sesia un 38enne è alla guida della sua Fiat Punto., non si accorge che sulle strisce pedonali sta attraversando una. La donna, fortunatamente, nota subito l'arrivo dell'auto e riesce a spostarsi, mentre il marito, un 55 enne originario del posto ma residente a Torino,, riportando diverse fratture agli arti inferiori ed al costato. L'uomo viene trasportato immediatamente all'ospedale di Novara dove è tuttora ricoverato e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.L'auto conclude la sua corsa contro un muro, tanto che il conducente riporta alcune contusioni, mentreAl 38enne è stata quindi