Piemonte: Pil nel 2020 in caduta del 10%

In Piemonte in seguito alla pandemiaE’ uno dei dati che emerge dalla nota di aggiornamento del Defr, presentata dall’assessore al bilancio Andrea Tronzano in prima Commissione,, per il blocco produttivo e la contrazione della domanda soprattutto estera (stima del 20%), e quello dei servizi, per via della caduta dei consumi delle famiglie di circa il 12%.Le previsioni indicano non meno di un triennio per poter recuperare il terreno perduto.La nota parla anche di unancora più alto ma per chi lavora nei settori maggiormente colpiti.“Un quadro di grandissima difficoltà”, ha spiegato l'assessore Andrea Tronzano, “e aiutare l’economia a risollevarsi”.