Circoli ricreativi: 'Sia consentita l'attività di ristorazione'

La Regione chiede al governo una 'retromarcia' sul DpcmL’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio, ha avviato una interlocuzione con la Prefettura per consentire loro di svolgere l’attività di ristorazione e somministrazionenel rispetto delle norme igienico-sanitarie senza limite di orario e con l’asporto fino alle ore 22."Il governo - sottolinea Poggio - ha disposto la chiusura dei circoli con il Dpcm, molti dei quali però svolgono attività di ristorazione che come Regione chiediamo sia consentita. Oggi stesso scriverò una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché prendano una posizione chiara su questo tema.. Ci aspettiamo una retromarcia da parte del governo che deve consentire almeno l’erogazione di servizi che consentirebbero loro di sopravvivere".Sulla questione interviene anche il consigliere regionale Domenico Rossi, che ricorda come "poi ripresa anche in un atto di indirizzo firmato con altri colleghi. Questa situazione non risolve la discriminazione che continua a sussistere nei confronti dei circoli, ma".Rossi precisa che "non ci sarà ordinanza specifica, ma nelle prossime sarà aggiornata la pagina delle Faq della Regione Piemonte con un punto dedicato a questo aspetto.per quanto riguarda i servizi di ristorazione per i soci".