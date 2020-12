Piemonte: via ai test per gli over 65 con patologie croniche

Ha ufficialmente preso il via ieri la campagna di test rapidi gratuiti, su base volontaria,che vanno dal diabete all’ipertensione, da quelle vascolari a quelle neoplastiche, che li espongono a maggiori rischi e a complicazioni anche gravi in caso di contagio.All’iniziativaQueste ultime, in assenza di link epidemiologico, sono state sottoposte sempre gratuitamente alla conferma con tampone molecolare.L'obiettivo dell'iniziativa della Regione Piemonte, in corrispondenza delle festività natalizie e della possibilità di maggiori contatti,, e quindi perseguire la finalità di mettere in sicurezza questa fascia di popolazione più fragile, ma anche del benessere psicologico e sociale.“Il Piemonte – commenta l’assessore alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati – al momento unica regione nel panorama nazionale ad aver avviato questasi dimostra particolarmente scrupoloso e attento alla sicurezza sanitaria dei suoi cittadini, in particolare quelli più fragili, dando la possibilità a molte più persone di effettuare i test”.I test rapidi per gli over 65 con patologie cronicheVengono effettuati negli oltre 70 hotspot e pitstop attivi sul territorio regionale e proseguiranno fino al 10 gennaio.