Tre unità mobili di soccorso donate da Olmo ai Comuni alluvionati

ha ufficialmente consegnato tre unità mobili di soccorso avanzato della Protezione Civile ai Comuni più colpiti dall'alluvione dello scorso 3 ottobre:Ieri, mercoledì 23 dicembre, nella sede della Protezione civile in via Borasio, nell'area industriale di Vercelli, sono state consegnate le tre unità mobili“Le squadre che andremo a creare” ha evidenziato il vicepresidente del coordinamento regionale della Protezione Civile Roberto Bertone.“Ho pensato di lanciare questa idea per i territori maggiormente colpiti dall’alluvione – ha spiegato il 'Lupo Bianco' Carlo Olmo – Dopo i primi contatti con il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e con Roberto Bertone, tutto è nato in pochi giorni.”.Alla consegna dei mezzi sono intervenuti anche i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti e Alessandro Stecco, i sindaci di Borgo Vercelli, Prarolo e Motta De’ Conti Mario Demagistri, Dario Caldera ed Emanuela Quirci ed il presidente del coordinamento territoriale di volontariato di Protezione Civile di Vercelli Dario Colangelo.Erano presenti anche altri sindaci del territorio e il responsabile regionale dei volontari di Protezione Civile Marco Fassero. Al termine i mezzi hanno ricevuto la benedizione di Don Augusto Scavarda.