Covid, 8o pazienti guariti

Ottanta pazienti guariti: questo il dato più significativo che emerge dal quotidiano bollettino della Regione sull'andamento Covid nel Vercellese nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 2, i nuovi contagi 37.In tutto il Piemonte sono stati 1097 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 142 dopo test antigenico), pari al 4,9% dei 22.266 tamponi eseguiti, di cui 13.220 test antigenici. Dei 1.097 nuovi casi, gli asintomatici sono 508, pari al 46,3%.I casi sono così ripartiti: 331 screening, 514 contatti di caso, 252 con indagine in corso; per ambito: 167 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 57 scolastico, 873 popolazione generale.I ricoverati in terapia intensiva sono 213 (-2 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.144 (-95 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 34.853.I tamponi diagnostici finora processati sono 1.934.619 (+22.266 rispetto a ieri), di cui 898.350 risultati negativi.