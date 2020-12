Confcommercio: oltre 300.000 imprese in meno nel 2020

Chiusura dinon alimentare e dei servizi di mercato nel 2020 a fronte di, con una riduzione, quindi, del tessuto produttivo nei settori considerati che ammonta a. Questo il bilancio sulla nati-mortalità delle imprese del commercio non alimentare, dell'ingrosso e dei servizi dell'. L'effetto della pandemia e del crollo dei consumi delSecondo l'Ufficio studi di Confcommercio, delle 240.000 imprese sparite dal mercato esclusivamente a causa della pandemia, 225.000 si perdono per un eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra i servizi di mercato, che si riducono del 13,8% rispetto al 2019, mentre nel commercio rimane più contenuta, ma comunque elevata, e pari all'8,3%.(-17,1%), ambulanti (-11,8%) e distributori di carburante (-10,1%); nei servizi di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano, invece, per(-21,7%),(-14,4%)(-14,2%). C'è poi tutta la filiera del tempo libero che, tra attività artistiche, sportive e di intrattenimento, fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre. Confcommercio stima la chiusura per circai, operanti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento e altro"Il 2020 si chiude con un. Quasitra imprese e lavoratori autonomi. Oltre all'indispensabile vaccino sanitario, c'è bisogno del vaccino economico, cioè indennizzi finalmente adeguati al crollo dei fatturati e l'utilizzo di tutte le risorse europee per rimettere in modo l'economia del nostro Paese", ha commentato il presidente di Confcommercio,