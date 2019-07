Crescentino: Eni Versalis riaccende l'impianto

In autunno Eni Versalis riavvierà lo stabilimento di strada Ghiaro a Crescentino. Ci sarà lavoro per 77 persone, ma il numero è destinato a salire nel corso del tempo.La notizia è stata confermata ieri, giovedì, durante il summit fra l’azienda e i vertici di Confindustria. Eni sceglie, dunque, di proseguire sulla linea della chimica verde che nel 2013 aveva portato Mossi&Ghisolfi a mettere in funzione il primo stabilimento al mondo progettato e realizzato per produrre bioetanolo da residui agricoli e piante non ad uso alimentare.