Asl del Piemonte: 'rosso' di 454 milioni

Il sistema sanitario regionale rischia un 'rosso' di oltre 450 milioni. Per tale motivo il Piemonte intende adottare un nuovo Piano sociosanitario. Lo ha annunciato nei giorni scorsi in Consiglio regionale l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi."Il nostro obiettivo è offrire ai piemontesi una sanità efficiente e senza riduzione dei servizi ma, per fare questo, è indispensabile avere un occhio attento alle risorse – ha dichiarato Icardi - La sommatoria dei piani dei bilanci di previsione delle Asl per il 2019 ipotizza una perdita di circa 450 milioni, una cifra molto elevata che rischia di costringere la Regione a un nuovo piano di rientro".Riguardo ai conti della Sanità regionale del Piemonte, "ormai i dati sono chiari. Le perdite dei previsionali sembrano essere reali – ha proseguito Icardi - Per coprire queste perdite, non saranno sufficienti tutte le risorse disponibili, comprese quelle una tantum dei residui, fermo restando che queste ultime dall’anno prossimo non ci saranno più, per cui la situazione è molto grave".La Regione, ha specificato l’assessore, vi farà fronte con risorse straordinarie ma "le risorse straordinarie finiscono e potremmo avere dei problemi nel 2020 e nel 2021. Siamo comunque ancora in tempo per dare una sterzata potente e dobbiamo farlo".La situazione della sanità piemontese è stata confermata dal relatore di maggioranza del 'Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018' Andrea Cane: "Negli ultimi anni i costi della sanità piemontese, purtroppo, non sono stati monitorati a sufficienza e non vi è stata una corretta programmazione delle risorse - ha affermato - Il bilancio di previsione predisposto dalle Asl piemontesi, entro il 3 giugno 2019, riporta infatti una perdita attesa per il 2019 di 454 milioni di euro. Questi bilanci di previsione sono stati relazionati e firmati dai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, prima che il nostro presidente nominasse i componenti della Giunta. I 454 milioni non sono il risultato di un esercizio di contabilità in excel, ma di una vera richiesta di denaro alle deboli casse regionali".La Giunta, di conseguenza, ha assegnato ai direttori generali un obiettivo di bilancio che trae la sua misurazione dai costi del bilancio consuntivo precedente."Scorporare la sanità dall’assistenza ha portato la Regione a spendere di più e non di meno, come era nelle previsioni - ha fatto notare Icardi - È mia intenzione, infatti, riunire tali ambiti perché senza una rete di assistenza post acuzie in strutture o a domicilio è impensabile pensare a eventuali tagli di posti letto".