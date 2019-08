Vercellese: scatta il divieto di dar fuoco alle stoppie

Scatterà domani, domenica 1° settembre, su tutto il territorio provinciale e regionale il divieto di abbruciamento dei residui colturali del riso. Dal fine settimana e fino al 31 marzo, in Piemonte e nel vercellese, sarà quindi vietato bruciare le stoppie, pena sanzioni amministrative da 200 a 2.000 euro in caso di violazione. Il controllo e l’accertamento delle violazioni sarà effettuato da carabinieri, polizia provinciale, polizia municipale e guardiaparco regionali, limitatamente alle rispettive zone di competenza, oltre che dalle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalla legge regionale 32 del 2 novembre 1982.Il via al 1° settembre è stato stabilito dalla legge regionale 15/2018, che allinea così tutti gli enti comunali e provinciali ad un’unica data, senza la necessità per ognuno di questi di dover emettere specifiche ordinanze o regolamenti. Superata perciò anche la precedente data d’inizio del divieto di abbruciamento, fissata al 1° ottobre: lo scorso febbraio era stato l’allora presidente della Provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, ad avanzare al Consiglio delle autonomie locali la richiesta per l’estensione del periodo al mese di settembre. Osservazione accolta dalla Prima commissione consiliare in Regione a marzo.La legge regionale 15/2018 vieta su tutto il territorio regionale "dal 1° settembre al 31 marzo di ogni anno l’abbruciamento dei residui colturali del riso – si legge nella comunicazione inviata dalla Regione alle province il 9 agosto – A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale".Le disposizioni fanno parte dell’Accordo di Programma di Bacino Padano, il piano interregionale approvato per il miglioramento della qualità dell’aria tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Dal 1° novembre al 31 marzo è inoltre vietato l’abbruciamento del materiale vegetale riferito all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sfalci e potature.Sul territorio comunale di Vercelli sono poi in vigore i divieti approvati lo scorso inverno con una delibera che rafforza il contrasto all’abbruciamento dei residui del riso. Chi brucerà stoppie, ramaglie e ogni altro residuo di natura vegetale incorrerà in una sanzione amministrativa compresa tra i 300 e i 500 euro.