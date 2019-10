Caresana mette al bando il 5G

A Caresana vietate la sperimentazione e l’installazione dei sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione, ovvero i 5G. E’ quanto stabilisce l’ordinanza del sindaco Claudio Tambornino. Motivo del provvedimento? La mancanza di sicurezza."Il 5G si basa su microonde a radiofrequenza più elevate dei precedenti standard tecnologici dette anche 'onde millimetriche' - spiega il primo cittadino - Queste comportano maggiore energia assorbita, ad esempio, dai tessuti umani e minore penetrazione nelle strutture, da cui consegue la necessità di più ripetitori". Inoltre, come precisa Tambornino, le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancano studi preliminari e una valutazione del rischio sanitario "una massiccia e cumulativa installazione di nuove antenne andrà a sommarsi alle decine di migliaia di stazione radio base, operative per standard di comunicazione 2G, 3G, 4G e ai ripetitori wi-fi attivi".A supporto di quanto disposto con l’ordinanza Tambornino cita una serie di provvedimenti presi a livello di Comunità europea e non solo. In un documento pubblicato nel corso del 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Commissione europea, si afferma come 'Il 5G lasci aperta la possibilità a conseguenze biologiche'."Nel gennaio di quest’anno il Tar del Lazio ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa sull’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile" aggiunge il sindaco. Alla luce di queste considerazioni Tambornino, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione europea, vieta a chiunque la sperimentazione, come pure l’installazione del 5G sul territorio di Caresana in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’Agenzia internazionale per la Ricerca sul cancro.