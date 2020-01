Cinghiali, nel vercellese arriva il 'tutor'

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha approvato il nuovo piano di contenimento del cinghiale presentato dalla Provincia di Vercelli.L’ente di via San Cristoforo ora è al lavoro sulle linee guida dal punto di vista operativo sul territorio, già sottoposte nelle ultime settimane alle associazioni di categoria che riuniscono agricoltori e cacciatori. Entro la fine del mese di gennaio quindi il nuovo piano potrebbe essere attuato dal punto di vista operativo.La novità più importante rispetto al documento del precedente quinquennio (le nuove norme saranno valide fino alla fine del 2024) è rappresentata dalla figura del tutor, introdotta di recente anche dalla vicina Amministrazione provinciale biellese e richiesta in particolar modo dal mondo agricolo.I proprietari oppure i conduttori di un fondo (che siano però anche cacciatori e che abbiano subìto un danno sul terreno causato dall’ungulato, accertato da parte delle autorità competenti), grazie a questa nuova figura possono agire in orario notturno e durante la stagione venatoria, sui propri terreni, per cacciare il cinghiale. L’impiego dei tutor anche sul territorio provinciale (gli incaricati dovranno essere residenti nel Vercellese) sarà normato da una serie misure che la Provincia sta predisponendo; tra queste, la frequenza di un breve corso di preparazione per gli interessati e altre regole sulle modalità di uscita e sul loro monitoraggio da parte delle autorità. Sono quindi state accolte le richieste degli agricoltori, che nei mesi scorsi, durante le riunioni tra le parti che hanno portato alla presentazione del documento, hanno spinto su questa introduzione.Le coltivazioni maggiormente danneggiate dall’ungulato sul territorio sono mais, vite e riso, con Crescentino che detiene il “record” di richieste di risarcimento danni (56 domande dal 2014 al 2018). Nel quinquennio ’14-’18 in tutta la provincia sono stati registrati 394 episodi di danni alle colture, per una spesa complessiva di 297.435 euro.