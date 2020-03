Borgosesia: il 4 marzo si recupera il Mercu Scurot

Confermata la data del 4 marzo per il Mercu Scürot: la Regione Piemonte ha infatti revocato l’ordinanza di sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, dunque come da previsioni mercoledì siterrà il tradizionale funerale del Peru, maschera della città.Tutto si svolgerà secondo la tradizione che dura da 167 anni, o quasi, come spiega il presidente del Comitato Carnevale, Marco Canuto: "Rispetteremo il programma consueto. L’unica variazione riguarda lo spettacolo pirotecnico: non avrà luogo a causa di problemi organizzativi a cui non si è potuto ovviare. Ci sarà la consueta lettura del testamento del Peru e poi il suggestivo rogo della Maschera. Ci auguriamo che le vie di Magunopoli siano invase da cilindrati".