Fusione calcistica: 'Mi auguro che primeggi il nome di Trino'

"Sul nome della nuova societàsenza dimenticare le realtà di Alicese e Orizzonti United, ma per storia, passione, impianti, dimensione, impegno, credo che Trino meriti un posto di rilievo nel nuovo sodalizio".sprona gli attori della fusione calcistica fra LG Trino e Alicese Orizzonti a dare un posto di primo piano al nome di Trino."Da cittadino e tifoso, ed ex dirigente della LG Trino, comprendo benefaccia un po' dispiacere, mache, complice l'emergenza coronavirus, si sono trovare in maggiore difficoltà. Non sarà l'unica nel mondo dello sport dilettantistico. Auguro al nuovo sodalizio di ottenere buoni risultati".Pane aggiunge: "senza volerle sminuire. Trino ha pubblico e passione. La nostra giunta ha tutto l'interesse che il calcio in città prosegua e cheQuando arriveranno gli arretrati dei fondi Scanzano potremo fare molte altre migliorie allo stadio".Il sindaco termina: "Conosco bene la realtà dell'Alicese,Trino resta il polo più importante, il Comune sostiene fortemente il calcio e continuerà a farlo per valorizzare questo territorio".