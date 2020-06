Olcenengo: dalla Regione 15.000 euro per il cimitero

Ammonta a 15.000 euro il contributo della Regione Piemonte al Comune di Olcenengo per i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero."Sono felice di aver ottenuto questo contributo da parte della Regione per l’intervento che abbiamo in programma -commenta- E’ un lavoro a cui teniamo in modo particolare ed ora con il contributo potremo renderlo efficace,. E’ in programma la riqualificazione dell’obitorio, il rifacimento di diverse coperture di varie cappelle, la sistemazione del loculo comunale.Contiamo di partire con i lavori entro la fine dell’estate".