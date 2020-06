Moncrivello: il 'Mirtillo d'oro' al governatore Alberto Cirio

: ilin paese per ricevere ilHada 'il presidente del Piemonte. Soffermandosi sul suodi, ha lanciato un messaggio ai suoi 'colleghi': unitevi e state al passo coi tempi."Mio nonno, contadino langarolo nel periodo della 'malora', diceva sempre: per fare l'agricoltore bisogna lavorare con passione, ma non fare compassione - ha raccontato - Noi sappiamo di avere i prodotti più buoni del mondo, ora". Per farlo, ha proseguito, bisogna puntare sull'autenticità: ". E poi puntare sulla trasformazione diretta".Le sue parole sono state ascoltate dai, che a Moncrivello hannoe nel"Possoche nelnuoveper le nostre" ha anticipato il governatore.L'si è svolto nel castello di Moncrivello e hatutti gliper la, poia causa dellecontro il. Proprio laè una delle consuetudini che s. "Laè caduta super ilper la, che noi avevamodurante il suo" ha spiegato il sindaco Massimo Pissinis.Mai però gli amministratori moncrivellesi si sarebbero aspettati di ospitare Cirio in questo periodo. "E' alla sua prima uscita pubblica dopo l'emergenza - ha sottolineato Pissinis - Anche per questo siamo".