Asigliano: stroncato da un malore davanti all'edicola

E' sconvolgente la notizia diffusasi rapidamente per le vie del paese della scomparsa, a causa di un improvviso malore,avvenuta nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio davanti all’edicola dei giornali di Via Battisti.Grande appassionato di modellismo, realizzò per il ComuneMa il suo impegno culturale viene evidenziato con la meticolosa ricerca all’Archivio di Stato di Vercelli e quello Comunale. In occasione dellaPaolo ha voluto donare ad Asigliano il resoconto dei Caduti, Combattenti, Decorati e Cavalieri di Vittorio Veneto della Prima Guerra Mondiale con il libro, patrocinato dal Comune:La pubblicazione è stata un segno di rimembranza, rispetto e riconoscenza verso i propri cittadini che, con sacrifici e sofferenze hanno servito la Patria in quei tragici anni e come perenne monito alle nostre e future generazioni affinché tali eventi non abbiano mai più a verificarsi. Le sue radici sono sempre state ancorate nella “sua” Asigliano dimostrando con solerzia e impegno, tutto l’amore possibile.