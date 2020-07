Vacanze in Valsesia: estratti i 100 vincitori

Sono stati resi noti i 100 nomi dei vincitori del concorso 'Vacanze in Valsesia'.Sono state oltre 15.000 le persone che hanno aderito all'iniziativa.I 100 buoni da 500 euro messi in palio, con viva soddisfazione degli organizzatori e anche degli operatori del territorio (vedi qui l'elenco completo).Il gruppo salito alla capanna Margherita era compostoAd estrarre dall’urna di vetro e legno del comitato carnevale di Alagna Riva, dove erano inseriti i biglietti corrispondenti a ciascun partecipante, è stato il giovane nepalese che lavora al Rifugio, Shresta Sundar, il quale passava il biglietto vincente al finanziere Luca Gamba Chiri, che leggeva il numero ad alta voce. Il numero veniva poi registrato ufficialmente dal Comandante della Guardia di Finanza di Alagna, Maresciallo Matteo Bernasconi.I vincitori provengono da tutte le regioni italiane: nell'elenco ci sono anche alcuni vercellesi.“Ero certo del successo di questa idea – commenta l'onorevole Paolo Tiramani – perché è concreta e diretta: i sindaci del territorio mi hanno subito seguito, in pochi giorni abbiamo raccolto i fondi necessari a metterla in campo, abbiamo attivato la procedura per le iscrizioni e siamosubito stati sostenuti dal nostro testimonial Vittorio Sgarbi, che conosce bene la Valsesia e gratuitamente ci ha fatto promozione a livello nazionale.Soddisfazione anche dal consigliere regionale Angelo Dago: “E’ stata un’esperienza eccezionale di condivisione e valorizzazione del nostro splendido territorio – afferma – Siamo riusciti a dimostrare che quando si lavora con determinazione e si fanno proposte concrete, la gente partecipa. Sono contento che attraverso 'Vacanze in Valsesia' possiamo far conoscere il nostro territorio a sempre più persone,”.