Varallo, Villa Becchi: impianto riqualificato e affidato

: mercoledì 5 agostodi, l'è statoL'appuntamento è per le 8,30: in occasione della, tutti i cittadini potrannoe partecipare anche alla, prevista per le 11,30 alla presenza del sindaco Eraldo Botta. Si possonodettagli suicontattando le reception al numero 0163 086520 o all'indirizzo e-mail varallo@insportsrl.it."In questi mesi sono stati, per rendere l’ed" ricordano dal Comune. Il riferimento è allae alla, che è stata sostituita.Ma il, è statoanche dalla, che non rispettava i livelli minimi di fatturato stabiliti dalle ultime norme statali. Per questo si è dovuto individuare un soggetto esterno. "A oggi l’amministrazione haledella- affermano dal Comune - E questo in attesa di un progetto più a lungo termine, sul quale si sta già lavorando". L'operatore economico individuato è In Sport srl, "una realtà con esperienza ultra-trentennale nel settore, che si occupa di 18 centri distribuiti in Lombardia, Piemonte e Veneto" terminano dal Comune.