Trino: 20.000 euro dalla regione per i Vigili del fuoco

E' di 20.000 euro il contributo regionale per il Comune di Trino in favore del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco.e il Comune di Trino lo co-finanzia per 23.865 euro.Trino era rimasta fuori dalla prima serie di finanziamenti regionali per poche posizioni, ma c'era sempre stata la certezza di ricevere il contributo in una seconda fase, come avviene ora."Trino e il nostro distaccamento volontario erano rimasti fuori di poco - afferma- Ora siamo tra i primi a essere finanziati e Trino riceverà un contributo di 20.000 euro, il massimo possibile, grazie a. Il fatto che il Comune di Trino co-finanzi il progetto con la differenza, quasi 24.000 euro, ci ha portati ad avere un punteggio molto elevato".Su com'è attrezzato attualmente il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Trino in fatto di mezzi, Cosentino termina: ". Il più vecchio dei mezzi è quello per gli incendi boschivi che ora andremo a sostituire grazie al progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione Piemonte".