Trino: insediato il nuovo Cda del 'Sant'Antonio Abate'

"Il primo compito che ci attende è il rilancio di una struttura che, pur non avendo mai riscontrato casi di contagio tra gli ospiti,". Così afferma il nuovo presidente dell'azienda pubblica di servizi alla personaE' stato incaricato ufficialmente della presidente ieri sera al termine della prima riunione del nuovo consiglio d'amministrazione."Nei prossimi giorni avremo una serie di incontri con il personale amministrativo e socio-assistenziale dell’ente e con l’amministrazione comunale per approfondire la situazione,", termina Chiocchetti.Nella sala delle riunioni della 'Sant'Antonio Abate' ieri il nuovo Cda ha eletto. Il neopresidente era stato nominato quale componente del Cda dalla Regione Piemonte, mentre Correzzola, al pari di Giovanni Ravasenga, è stata nominata dal sindaco di Trino Daniele Pane. Completano il Cda i priori delle confraternite di San Lorenzo, Gianni Gennaro, e del Santissimo Sacramento, Gianni Casula.Come previsto dallo statuto, il primo atto dei cinque consiglieri è stata la votazione del presidente e del vicepresidente. Chiocchetti non è nuovo a questo tipo di incarichi avendo guidato la casa di riposo di Crescentino dal 2017 al 2019.