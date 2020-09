Saluggia, Humareda a X-Factor

A Saluggia è nata una star. Giovedì 17 settembre è andata in onda su Sky la prima puntata del talent show X-Factor 2020. Sul palco è salito il giovane saluggese Giovanni Humareda, in arte “Huma”, con un brano emozionante, sincero e con un flow deciso dal titolo “Sorry Mama”. Una lettera d’amore dedicata alla propria mamma Fanny, anche lei presente alla puntata, in cui racconta la propria vita di ragazzo che ha commesso tanti sbagli ma ha anche avuto il coraggio di chiedere scusa. Humareda ha appena vent’anni e nella vita lavora come magazziniere nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. La sua passione innata per la musica, che coltiva fin da bambino, l’ha portato a scrivere canzoni e a pubblicarle on-line sul suo canale YouTube di nome “HUMA”, e sui social. Da qui la voglia di cimentarsi nel famoso talent. La sua performance ha saputo emozionare i giudici, riuscendo a passare il primo turno, incassando 3 sì da Manuel Agnelli, Emma Marrone e Mika, e il solo no di Hell Raton. Un no che più che una bocciatura vuole essere un incoraggiamento a Huma per fare di più. Al termine della sua esibizione il conduttore Alessandro Cattelan ha fatto salire sul palco anche la mamma Fanny, che commossa ha abbracciato il figlio, raccogliendo la standing ovation del pubblico. Dopo questa prima fase, Huma è pronto a mettersi in gioco ancora di più sul palco di X Factor e nella musica.