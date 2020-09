Asigliano, la corsa dei buoi scioglie il voto

Oggi, domenica 27 settembre, Asigliano ha sciolto il voto al Compatrono San Vittore con la 584^ “corsa dei buoi”. La funzione religiosa del mattino alle ore 10,30 è stata celebra dal parroco Gian Franco Brusa nel parco comunale e trasmessa con potenti altoparlanti sistemati in piazza Veneto, affinché tutto il paese seguisse il rito religioso. Presenti le autorità civili guidate dal sindaco Carolina Ferraris, dal vice Lillo Bongiovanni e da rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Tra gli ospiti, numerosi sindaci della “bassa” e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. Il "voto” si è sciolto a porte chiuse. E’ stata una perfetta partenza delle tre coppie scelte per sciogliere il voto appartenenti alle famiglie dei team di Pastore; team “Cascina Malfiossa “ e team della Cascina Varalla.A tagliare per primo il traguardo il “team” Viva San Vittore della famiglia Pastore; secondo il “team” della Cascina Malfiossa e terzo quello della Cascina Varalla.