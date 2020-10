Olcenengo: terminati i lavori per la fibra ottica

La nuova rete di fibra ultra veloce di Olcenengo è stata terminata."Gli interventi per la posa dell’infrastruttura in fibra 'a prova di futuro' sono stati ultimati ed-spiega Ranghino - L’ultimo passo da fare era il collaudo della centrale ottica (Pcn). La nuova rete in fibra ultraveloce, un’infrastruttura di 11 chilometri in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) è stata posata su tutto il territorio comunaleUna vera rivoluzione digitale per i nostri compaesani che possono già disporre di una rete che abilita prestazioni non raggiungibili con le attuali reti e navigare".Il sindaco aggiunge: "Sono molto soddisfatta che sia stata la mia amministrazione a portare a termine questi lavori che rappresentano un ulteriore servizio al paese, così come era stato promesso nel nostro programma elettorale. I lavori li ha eseguiti Open Fiber, concessionaria dei bandi pubblici di Infratel per la copertura delle cosiddette aree bianche del Paese, quelle che ancora non dispongono di moderne infrastrutture a banda ultra larga. Il progetto è supervisionato dalla Regione Piemonte.per i prossimi 20 anni".Ranghino conclude: "Ringrazio il field manager di Open Fiber Francesco Blonda per la sinergia su questo importante e complesso progetto. Con l’Ftth di Open Fiber, ad esempio, per i componenti di una famigliaa distanza o guardare contenuti video in streaming in Hd, senza alcun problema di latenza o di tenuta della rete. Il completamento dei lavori ad Olcenengo è strategico perché il Pcn installato da noi serve anche alcuni paesi limitrofi. Ricordo che Open Fiber non si rivolge direttamente ai clienti finali:per erogare il servizio, scegliere il piano tariffario preferito e poi iniziare a navigare ad alta velocità".