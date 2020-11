Borgosesia: operazioni di controllo sulle fognature di via Marconi

alla. La ditta Idrodata sta effettuando, in questi giorni, un’operazione di verifica sul tratto fognario tra via Marconi e via Vittorio Veneto: per questo i tecnici incaricati dallaperin merito alla fognatura o alla competenza dell’amministratore del condominio."Finalmente, dopo lunghi lavori - commenta l’assessore all’Urbanistica e Ambiente, Eleonora Guida - è terminata la collettatura di tutta la fognatura dell’area di via Marconi ora indirizzata al depuratore. Nel contesto di collettivizzazione e di analisi che interesserà tutta la città, ora anche in questa zona si fa una verifica per individuare gli impianti a norma e quelli no, per questo i tecnici chiederanno informazioni ai residenti: non temete, date loro le risposte di cui hanno bisogno, ma - ricorda l’assessore -. Chiedo però ai cittadini di collaborare, perché questo lavoro, che richiederà molto tempo, alla fine darà un grande beneficio a livello ambientale".La verifica effettuata dalla ditta sarà condotta tramite indagine con fluorescenza, che permetterà di identificare e caratterizzare tutti gli impianti: un ulteriore step per la sistemazione di quest’area della città dove le disfunzioni legate alla fognatura hanno creato, negli anni, diversi problemi, che si punta a risolvere con diverse iniziative ad hoc.