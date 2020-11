Provincia: lavori in corso a Saluggia e Buronzo

Procedono i lavori sulla SP 3 inper terminare poi, nel mese di dicembre, con la SP 593 presso Cigliano.“I lavori in questo tratto di strada – commenta il vice-presidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno - si sono resi necessari per il cattivo stato in cui versa il tappeto d’usura del manto stradale. Essendo tali opere svolte in centro abitatochiedendo di avere pazienza, certo che il lavoro una volta ultimato sarà apprezzato dai residenti”., garantendo comunque in ogni caso il transito di residenti e mezzi di soccorso a velocità ridotta.“L’ingombro dei mezzi d’opera – continua Andorno - non permette la chiusura parziale in sicurezza di una sola corsia per volta. Al netto di mezzi di soccorso e residenti,predisposta a Saluggia ed a Livorno Ferraris”.La ditta appaltatrice che effettuerà i lavori è la F.lli Sogno e figli s.r.l. di Greggio, che provvederà al ripristino del regolare traffico veicolare al di fuori degli orari sopra indicati.“Un intervento questo che s’inserisce in un quadro più generale di programmazione legato alla sicurezza del traffico veicolare.”.nel tratto compreso tra il crocicchio di Carisio e la rotatoria posta lungo la SP 3 in prossimità dell’incrocio con la SP 64 Rovasenda-Roasio. “In questo caso – conclude Andorno - le opere prevederannoche è stato protagonista di alcuni piccoli cedimenti. Sarà possibile comunque procedere lungo l’alternativa che offrono le SP 6 e SP 230 Buronzo-Balocco-Formigliana, un percorso non eccessivamente lungo che permetterà di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Un grazie particolare va ai nostri tecnici, sempre professionali nella conduzione di questi cantieri ed al presidente Eraldo Botta che continua a sostenere la politica della prevenzione e della sicurezza”.La ditta che effettuerà i lavori sarà la F.lli Deandreis s.n.c. di Palazzolo V.se. Si segnala inoltre che per i mezzi fuori sagoma per trasporti eccezionali con altezza superiore ai 4,20 mt e per mezzi pesanti che superano le 25 tonnellatesulle SP 61, 594 e 230 transitando per gli abitati di Buronzo, San Giacomo V.se, Arborio, Greggio, Albano V.se, Oldenico, Quinto V.se, Collobiano e Formigliana.