Crescentino, il Presepe artistico di Vergnano

Il Natale 2020 verrà ricordato a Crescentino non solo per la messa di mezzanotte celebrata alle 20 ma anche per lo stupore dei fedeli alla vista del Presepe."Sarà un Presepe artistico di alto livello grazie al lavoro che sta svolgendo Renzo Vergnano, praiettese doc, a cui noi del rione diamo una mano – anticipa Luca Corsato, presidente del Rione Praiet – quando mi ha proposto di rifare il Presepe come nell’83 ho subito accettato con immenso piacere".Sarà un presepe realizzato interamente con carta e cartone, un'opera d'arte dell'artista crescentinese, molto bravo quanto riservato, che all'età di 86 anni ha deciso ancora una volta di mettersi al lavoro per la sua città.Nel 1983 il Presepe esposto in parrocchia era molto bello, forse anche un po’ più che bello, fatto sta che venne esposto all’Arena di Verona alla rassegna internazionale dei presepi nel mondo."Lo vedo prendere forma, Renzo sta superando se stesso, è uno spettacolo unico e magico che rende orgogliosa la nostra associazione, mi sa che nel 2021 questo Presepe andrà a Verona" dice Corsato.