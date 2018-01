Pro Vercelli: le ultime ore di calciomercato

E' una cessione l'ultimo movimento della Pro Vercelli: il difensore Luca Bruno al Siracusa.Ufficiale sia lo scambio Vajushi-Paghera (prestito per entrambi) che l'arrivo di Alex a Vercelli (a titolo temporaneo). Niente da fare invece per Siligardi che rimarrà a Parma.Secondo Tuttomercatoweb, Pro Vercelli e Avellino sarebbero ormai sul punto di concludere lo scambio Vajushi-Paghera. Mancherebbe solo l'ufficialità. Sempre il portale riporta il gradimento della società di via Massaua anche per la punta Lorenzo Pinzauti del Pontedera, sui ci sarebbero anche Virtus Entella e Salernitana.La Pro Vercelli sta chiudendo lo scambio con l’Avellino : Vajushi in Irpinia, Fabrizio Paghera in Piemonte. Lascerà le bianche casacche anche Luca Bruno, che va a Siracusa. Sarà sostituito da Alex della Salernitana."Un altro possibile rinforzo per la Pro Vercelli: si tratta di Luca Siligardi, attaccante classe '88 del Parma. La Pro ci pensa a regalare un'altra alternativa offensiva a Grassadonia". E' quanto riportato, pochi minuti fa, dall'esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. La Pro Vercelli starebbe trattando Luca Siligardi: ala mancina del Parma, protagonista di ottime stagioni con la maglia dell'Hellas Verona e con quella del Livorno. Sarebbe davvero un bel regalo per il tecnico Grassadonia.