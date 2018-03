Federica regina d'Europa!

Federica Isola è campionessa d'Europa.La spadista vercellese ha dominato la categoria Giovani e, mercoledì alle 17.19 a Soči in Russia, ha centrato un altro oro storico per la sua straordinaria carriera. Nella finalissima, trasmessa in diretta sul canale YouTube della FederScherma, Isola non ha lasciato scampo alla romena Predescu. Federica è sempre stata davanti (8-3 poi 13-6) e ha concluso l'assalto per 15-6. Questo straordinario successo sentenzia definitivamente la leadership dell’azzurra nel panorama internazionale, dopo le tre vittorie già ottenute, nel corso di questa stagione, in Coppa del Mondo Under 20.Il suo percorso fino all'ultimo atto è stato impeccabile: 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi. Poi 15-10 contro la serba Griak, 15-8 contro la ceca Coufalova, 15-9 contro la russa Soldatova, 15-8 contro l'altra russa Kesaeva nei quarti di finale. In semifinale ha infine superato la francese Bayram per 15-11.La 18enne vercellese, sabato 10 marzo, tornerà in pedana per la gara a squadre.