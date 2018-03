Pro Vercelli: una striscia positiva da allungare

Undici punti in sette partite (vittorie con Ascoli e Cremonese e cinque pareggi consecutivi contro Brescia, Salernitana, Palermo, Cesena e Bari) hanno consentito alla Pro Vercelli di portarsi a quota 29 agganciando così la Virtus Entella e la zona playout.Il ritorno di Grassadonia sulla panchina delle bianche casacche ha fruttato questa serie positiva che andrebbe allungata, lunedì sera, nel posticipo sul campo del Carpi. In Puglia, Mammarella e compagni hanno sfiorato il colpaccio, ma il pareggio è da ritenersi senza dubbio positivo visto che è stato conquistato in piena zona Cesarini. In terra modenese la squadra vercellese è attesa da una formazioen, quella guidata da Calabro, che non ama certo il bel gioco. Anzi. Per prima cosa, infatti, i modenesi badano a neutralizzare gli avversari cercando soprattutto di non subire gol. Poi viene il resto. Il Carpi è bravo a capitalizzare le poche occasioni che crea visto che i 24 gol finora realizzati hanno fruttato la bellezza di 41 punti.Detto questo, la Pro Vercelli al 'Cabassi' dovrà affrontare la partita con il piglio giusto puntando molto sulle ripartenze per agire così in velocità nel tentativo di mettere alle corde la forte retroguardia degli emiliani.